Σύντομο τετ α τετ Γεραπετρίτη-Φιντάν στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, για να συζητήσουν κυρίως την προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα