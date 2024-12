Ανατροπή από τον στιχουργό – Το «YMCA» των Village People «δεν είναι γκέι τραγούδι»

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που όλοι θα λέγαμε ότι είναι γκέι ύμνος, αυτό είναι το «YMCA» των Village People. Όλοι όμως κάνουμε λάθος, λέει τώρα ο στιχουργός του που ισχυρίζεται ότι είναι «εντελώς στρέιτ τραγούδι».

Το τραγούδι υπάρχει στο τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Cruisin’», που κυκλοφόρησε το 1978. (H λέξη σημαίνει και την αναζήτηση συντρόφου από ομοφυλόφιλους). Έγινε τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και μέχρι και σήμερα συνοδεύει εκδηλώσεις κάθε είδους.

Ένας από αυτούς που το προτιμούσαν ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον από τις εκλογές του 2020, αλλά και σε αυτή την τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Λίγο περίεργη επιλογή ένας γκέι ύμνος στις εκδηλώσεις ενός πολιτικού που δεν είναι και πολύ φιλικός απέναντι στις μειονότητες, σχολίαζαν πολλοί.

Ο Βίκτορ Γουίλις που έγραψε τους στίχους λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο.

Σε ανάρτησή του γράφει ότι από τον Ιανουάριο «η σύζυγός μου θα αρχίσει να μηνύει κάθε μέσο ενημέρωσης που ψευδώς αναφέρει στον τίτλο του άρθρου ή το κείμενο ότι το “YMCA” είναι κάποιου είδους γκέι ύμνος».

Οι στίχοι συμβουλεύουν τους νέους να αναζητήσουν (γκέι) νέους στο χόστελ της YMCA και σε γυμναστήρια. Έτσι νομίζαμε τουλάχιστον, λέει ο Γουίλις, που εξηγεί ότι ο στίχος «you can hang out with all the boys» («μπορείς να κάνεις παρέα με όλα τα αγόρια») είναι αργκό των μαύρων της δεκαετίας του ‘70 που απλά σημαίνει ότι «κάνουμε παρέα σε γήπεδα ή χαρτιά ή ό,τι άλλο».

«Δεν έχει τίποτα το ομοφυλόφιλο», γράφει ο στιχουργός.

Λέει ακόμη ότι η επιλογή του Τραμπ έκανε «πολύ καλό» στο συγκρότημα, φέρνοντας πολλά λεφτά. «Τον ευχαριστώ που διάλεξε το τραγούδι μου», έγραψε.

Ο Guardian σημειώνει ότι οι Village People σχηματίστηκαν για να προσελκύσουν γκέι την εποχή που σάρωνε η ντίσκο. Το Village του ονόματος παραπέμπει εξάλλου στο Γκρίνουιτς Βίλαντζ στη Νέα Υόρκη, μια από τις πιο γνωστές γκέι γειτονιές στην πόλη ενώ και τα μέλη παραπέμπουν σε γκέι αρχετυπικές εικόνες (κάουμπόι, αστυνομικός κλπ).

Πάντως, ο Γουίλις δηλώνει ότι δεν ενοχλείται που οι γκέι θεωρούν το κομμάτι ύμνο τους.

