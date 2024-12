Χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, ενδεχομένως, καταστήματα εστίασης όπως και τις αίθουσες κινηματογράφου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πλάνο αναμόρφωσης του Village Shopping & More στο Ρέντη. Η μίσθωση κενών χώρων, το μικρό capex, η αναμόρφωση σε entertainment sports park.

Χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, ενδεχομένως γήπεδα (π.χ. μπάσκετ αν και το πλάνο φέρεται να είναι υπό σκέψη), καταστήματα εστίασης όπως και τις αίθουσες κινηματογράφου Village (σημειώνεται ότι έχουν περάσει με μακροχρόνια σύμβαση στον όμιλο Κυριακού – Ant1 τα Village Cinemas) προβλέπεται να περιλαμβάνει το πλάνο ανάπτυξης που από κοινού προωθούν τα αδέλφια Αντετοκούνμπο -όπου ξεχωρίζει ο σταρ των Milwaukee Bucks- η Premia και ο βασικός μέτοχος της ΑΕΕΑΠ, Ηλ. Γεωργιάδης στο εμπορικό κέντρο Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής.

Μαζί με αυτά θα υπάρχουν, προφανώς, και κάποιες εμπορικές χρήσεις, με τη «φίρμα» των Αντετοκούνμπο, αλλά μάλλον δεν προβλέπονται ευρείας κλίμακας μισθώσεις εμπορικών χώρων. Ωστόσο, επειδή κάποιοι χώροι δεν έχουν ενοικιαστές, θα καταβληθεί προσπάθεια να εξασφαλιστούν μισθώσεις.

Επί της ουσίας, υπάρχει ήδη το γνωστό ακίνητο που διαθέτει μικτή επιφάνεια κτισμάτων 49 χιλιάδων τ.μ. επί οικοπέδου 36 στρεμμάτων και σήμερα λειτουργεί ως entertainment park με βασικό μισθωτή την Village Cinema, οπότε το capex που απαιτείται για την μερική αναμόρφωση των χώρων δεν θα είναι μεγάλο και σύμφωνα με πληροφορίες υπολογίζεται σε 3-4 εκατ. ευρώ. Με τους συνεταίρους να προσδοκούν σε yield περί το 10%, όπως τουλάχιστον ευελπιστούν.

Σχετικά με τα μερίδια του joint venture σχήματος ιδιωτών επενδυτών στο οποίο συμμετέχουν ο Ηλίας Γεωργιάδης (μέσω της Sterner Stenhus Greece), η οικογένεια Αντετοκούνμπο, η Premia Properties (μέσω θυγατρικής), ο Γιώργος Πάνου, oΓιάννης Κωνσταντίνου (κάτοικος ΗΠΑ) και ο Άλεξ Παπακωνσταντίνου (κάτοικος Σουηδίας), κατά πληροφορίες κατανέμονται σε 40% η ΑΕΕΑΠ, 30% η οικογένεια Αντετοκούνμπο, 11% ο κ. Γεωργιάδης και τα υπόλοιπα ποσοστά είναι των άλλων μικρότερων μετόχων.

Να σημειωθεί ότι άμεσα θα εκκινήσουν οι βασικές εργασίες αναμόρφωσης καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες μελέτες, έχουν μπει οι πρώτοι τεχνικοί στο ακίνητο κ.α..

Το deal και η επέκταση σχεδίων και συνεργασιών

Ως γνωστόν, χτες ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία Renti to Go Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (κοινό σχήμα των παραπάνω επενδυτών) απέκτησε το 100% των μετοχών της Trivillage Developments Greece Single Member S.A., η οποία έχει στην κατοχή και εκμετάλλευσή της το εμπορικό κέντρο Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής, έναντι τιμήματος 14,1 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ηλία Γεωργιάδη έχει στόχο να αναβαθμίσει το γνωστό συγκρότημα και να δημιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή ένα πρότυπο sports and entertainment center (κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας) και ένα σημείο συνάντησης για οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους. Οι εγκαταστάσεις του ακινήτου παρότι είναι σε καλό επίπεδο θα αναβαθμιστούν άμεσα. Τα αδέλφια, ως γνωστόν, έχουν αρχίσει να «χτίζουν» χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στην Ελλάδα (retail, κρασί, ακίνητα κ.α.), σε διάφορους τομείς, ενώ η ΑΕΕΑΠ και ο βασικός της μέτοχος από καιρό αναζητούσαν εναλλακτικές μπίζνες, πέραν των κλασσικών (logistics, γραφεία, κοινωνικά και βιομηχανικά κτήρια), απλώνοντας δράση σε οινοποιεία, φοιτητικές κατοικίες αλλά και τουρισμό. Πλέον, στο «κάδρο» μπήκε και η επέκταση της συνεργασίας μας με την οικογένεια Αντετοκούνμπο στο real estate σε ένα σημαντικό ακίνητο, όπως το Village Cinema Ρέντη, ώστε αυτό να μετατραπεί σε entertainment sports park.

Τα μεγέθη της Trivillage Developments

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2023, η Trivillage Developments Greece Single Member S.A. (με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Κώστα Μαρκάζο, CEO της Premia) είχε κύκλο εργασιών (έσοδα από ενοίκια και κοινόχρηστες δαπάνες) ύψους 3.596.413,67 ευρώ έναντι 3.530.189,90 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως (+1,88%), ενώ μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 22,93% για τη χρήση 2023 (2022: 18,83%). Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 249.872,91 ευρώ έναντι ζημιών 151.616,24 ευρώ το 2022. Το σύνολο περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 17.806.306,67 ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 1.572.240,30 ευρώ, οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 315.693,67 ευρώ, ενώ είχε λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 687.049,80 ευρώ, καθαρή θέση 16.803.563,20 ευρώ. Όπως επίσης αναφέρεται, «ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, Pradera Holdco Sarl, έχει φτάσει σε δεσμευτική συμφωνία για την πώλησης της εταιρείας εντός Νοεμβρίου 2024».