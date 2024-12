Παπαδόγλου-(nexi):-Αυξάνεται-η-εμπιστοσύνη-στις-ψηφιακές-πληρωμές

Για τον καθοριστικό ρόλο της Nexi στην ενίσχυση των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα, την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών από τον τραπεζικό τομέα, καθώς και τη στρατηγική της στην ενίσχυση της κυβερνο-ανθεκτικότητας, τοποθετήθηκαν τα στελέχη της Nexi Ελλάδος, μέρος του Ομίλου Nexi, της ευρωπαϊκής εταιρίας PayTech. Στο 22ο Bank Management Conference powered by Nexi, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη ψηφιακή μετάβαση των τραπεζών και την προσαρμογή τους στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και στις στρατηγικές για την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τον μετασχηματιστικό ρόλο των ψηφιακών πληρωμών στην αναδιάρθρωση του τοπίου των τραπεζικών υπηρεσιών.

Ο Νίκος Παπαδόγλου, Αναπληρωτής CEO της Nexi Ελλάδος, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, αναφέρθηκε στην εξέλιξη του οικοσυστήματος των ψηφιακών πληρωμών και τη σημαντική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα. «Οι τράπεζες εκπαίδευσαν και κέρδισαν την εμπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων, ανοίγοντας το δρόμο για τη διάδοση των ψηφιακών πληρωμών στη χώρα. Υπάρχει αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στις ψηφιακές πληρωμές, καθώς οι ενεργές κάρτες πληρωμών ανέρχονται σε 20,5 εκατομμύρια, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών για το 2024 εκτιμάται στα 1,26 τρισ. ευρώ (+11% από το 2023), σημειώνοντας παράλληλα τη σταδιακή μείωση των μετρητών. Οι εξελίξεις, λοιπόν, στο κανονιστικό περιβάλλον ανοίγουν νέες ευκαιρίες για καινοτομία και ανάπτυξη στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών».

Τη στρατηγική σημασία της Nexi ως τεχνολογικού πυλώνα για την υποστήριξη κρίσιμων υποδομών πληρωμών στην Ευρώπη και διεθνώς ανέδειξε ο Simeon Del Guerra, Head of Central Institutions & International Sales της Nexi Payments. «Η Nexi κατέχει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση συστημάτων υψηλής σημασίας, όπως τα RTGS (Real Time Gross Settlement), τα συστήματα άμεσων πληρωμών και και την Υποδομή Δικτυακών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ESMIG). H Nexi διαχειρίζεται περισσότερες από 20 δισεκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, διασφαλίζοντας 100% αξιοπιστία και διαθεσιμότητα τα τελευταία 10 χρόνια. Με τη στρατηγική συνεργασία της με το EBA Clearing, η Nexi διαχειρίζεται σχεδόν το 40% των ευρωπαϊκών πληρωμών, συνεισφέροντας σημαντικά στη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία του οικοσυστήματος πληρωμών στην Ευρώπη».

Ο Tommaso Jacopo Ulissi, Head of Group Strategy, Transformation & Capital Allocation της Nexi Group, ανέδειξε τον μετασχηματιστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι σύγχρονες τάσεις στον τραπεζικό τομέα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το Ψηφιακό Ευρώ. «H Nexi αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας συναλλαγών μέσω άμεσης διαχείρισης απάτης και κινδύνου, καθώς και για την παροχή υπερ-προσωποποιημένων υπηρεσιών σε πελάτες. Tο Ψηφιακό Ευρώ θα αποτελέσει μια επαναστατική μορφή δημόσιου χρήματος, συνδέοντας φυσικό και ψηφιακό χρήμα – διευκολύνοντας έτσι τις λιανικές συναλλαγές μέσω προηγμένων δυνατοτήτων, όπως πληρωμές εκτός σύνδεσης και NFC. H Nexi, λοιπόν, εστιάζει σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής με τις απαιτήσεις του Ψηφιακού Ευρώ, διαμορφώνοντας το μέλλον των πληρωμών στην Ευρώπη».

Το κρίσιμο θέμα της εξισορρόπησης της καινοτομίας με τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα ήταν το κύριο θέμα της συζήτησης που συντόνισε η Άννα Χαλικιά, Director of Account Management – Large Accounts στη Nexi Greece. Το πάνελ, με τίτλο «Εξισορρόπηση καινοτομίας και κανονισμών: Στρατηγικές επιλογές στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό τοπίο», συμμετείχαν ο Παναγιώτης Διβριώτης, Head of Personal Lending, Cards & Loyalty της Alpha Bank, η Έλενα Πανταζή, Head of Individual Banking, Retail Banking της Eurobank και ο Γιώργος Μήτρης, Head of Digital Channels & Cards στην Optima Bank.

Το πάνελ διερεύνησε πώς το αυστηρό πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης επηρεάζει τον ρυθμό καινοτομίας των ελληνικών τραπεζών και ποιες είναι οι στρατηγικές των τραπεζών για την επίτευξη της ιδανικής ισορροπίας. Τονίστηκαν έντονα τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με εταιρείες FinTech για την προώθηση της καινοτομίας, με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται διάφορα παραδείγματα καινοτόμων λύσεων που εφαρμόστηκαν στους οργανισμούς τους.