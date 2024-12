Συμφωνία-Κόλσον-four-seasons-για-το-ξενοδοχείο-στο-Πόρτο-Χέλι

Η Four Seasons, η παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία πολυτελούς φιλοξενίας και κατοικιών, σε συνεργασία με τη Hinitsa Bay Holdings, ανακοινώνουν ότι σχεδιάζουν την αναβάθμιση και ανάπτυξη ενός παραθαλάσσιου ακινήτου που βρίσκεται στην παραλία της Χινίτσας, στο Πόρτο Χέλι, σε πολυτελές θέρετρο και ιδιωτικές κατοικίες.

Με τοποθεσία στο γραφικό σκηνικό της Νοτιοανατολικής Ελλάδας, το Four Seasons Resort and Residences Porto Heli θα προσφέρει θέα στον Αργολικό Κόλπο και στο κοντινό νησί των Σπετσών, σημειώνει η ανακοίνωση.

Η επέκταση και η αναβάθμιση θα μετατρέψει την υπάρχουσα παραθαλάσσια εγκατάσταση που σήμερα εκτείνεται σε 750 στρέμματα και 3,25 χιλιόμετρα ακτογραμμής, σε μια νέα εμπειρία Four Seasons με 80 δωμάτια και σουίτες, 30 μπανγκαλόου, καθώς και ιδιωτικές βίλες με την υπογραφή της Four Seasons.

Η ειδυλλιακή και προνομιακή τοποθεσία θα επιτρέπει σε επισκέπτες και κατοίκους την εύκολη πρόσβαση στην παραλία και στο κέντρο της πόλης που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, καθώς και σε εκτενή μονοπάτια πεζοπορίας σε συνδυασμό πάντα με τις υπηρεσίες και τις ανέσεις της Four Seasons.

«Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε το εξαιρετικό χαρτοφυλάκιό μας σε ξενοδοχεία, θέρετρα και κατοικίες στην Ελλάδα, η είσοδος της Four Seasons στο Πόρτο Χέλι θα δημιουργήσει έναν ακόμη δυναμικό προορισμό για θέρετρο για να απολαύσουν οι ξεχωριστοί μας επισκέπτες και κάτοικοι», δηλώνει ο Bart Carnahan, Πρόεδρος, Global Business Development, Portfolio Management and Residential, Four Seasons.

«Σε συνεργασία με τη Hinitsa Bay Holdings, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το Πόρτο Χέλι σε κορυφαίο μεσογειακό προορισμό με ένα νέο θέρετρο που ενσαρκώνει την περίφημη δέσμευση της Four Seasons για εξυπηρέτηση, ποιότητα και εξατομικευμένες εμπειρίες».

«Η ανάπτυξη αυτής της εξαιρετικής και πανέμορφης τοποθεσίας στον κόλπο της Χινίτσας σε πολυτελές θέρετρο της Four Seasons είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της περιοχής του Πόρτο Χέλι», δηλώνει ο Paul Coulson, Πρόεδρος της Hinitsa Bay Holdings.

«Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την ατμόσφαιρα και το χαρακτήρα της περιοχής, προσφέροντας παράλληλα εγκαταστάσεις και τις κορυφαίες προδιαγραφές αριστείας, ποιότητας και πολυτελούς φιλοξενίας που συνδέονται με τη Four Seasons. Με το αποδεδειγμένο ιστορικό της Four Seasons σε επιτυχημένα έργα σε σημαντικούς προορισμούς πολυτελών θέρετρων παγκοσμίως, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η εξέλιξη θα προσφέρει μια απαράμιλλη εμπειρία στους επισκέπτες και τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κατοικιών».

Με το πρόγραμμα «Kids For All Seasons», το εκτεταμένο πολυαθλητικό κέντρο, το γυμναστήριο, συνεδριακούς χώρους και πισίνες για ενήλικες, οικογένειες και παιδιά, το νέο Four Seasons Resort and Residences Porto Heli θα περιλαμβάνει ανέσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές προτιμήσεις, προσφέροντας παράλληλα μια νέα εμπειρία σε έναν προορισμό που ήδη προτιμάται από ταξιδιώτες υψηλού επιπέδου σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Το Four Seasons Resort and Residences Porto Heli θα είναι η δεύτερη μονάδα Four Seasons στην Ελλάδα, μετά το βραβευμένο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και το Four Seasons Resort Mykonos που θα ανοίξει το 2025.