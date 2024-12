Συνέδριο-για-ευκαιρίες-προκλήσεις-στις-εταιρικές-αναφορές-διοργάνωσε-η-ey-Ελλάδος

Τις τελευταίες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν τις εταιρικές αναφορές, εξέτασε το 11ο ετήσιο συνέδριο της EY Ελλάδος, Corporate Reporting Insights. Με ατζέντα που περιλάμβανε θέματα, όπως η ρυθμιστική συμμόρφωση, η στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και οι εξελίξεις στα πρότυπα χρηματοοικονομικών αναφορών και στα πρότυπα αναφορών βιωσιμότητας, το συνέδριο ανέδειξε την ανάγκη για ένα σύγχρονο πλαίσιο διαφανούς και αξιόπιστης εταιρικής πληροφόρησης που θα δίνει μία πιο ολιστική εικόνα των εταιρειών και θα αναδεικνύει τη μακροπρόθεσμη αξία τους.

Την εκδήλωση άνοιξε με τοποθέτησή του ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο των προκλήσεων που διαμορφώνουν το τοπίο των εταιρικών αναφορών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Οι εταιρικές αναφορές βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο, καθώς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε έναν κόσμο συνεχών αλλαγών και έντονης αβεβαιότητας. Η πράσινη μετάβαση δημιουργεί νέες και σύνθετες απαιτήσεις, ενώ το μακροοικονομικό τοπίο παραμένει ρευστό. Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν τις πιέσεις στις επιχειρήσεις. Όλα αυτά, απαιτούν άμεση και αποφασιστική διαχείριση, καθώς οι εποπτικές αρχές στρέφουν την προσοχή τους στη συνέπεια και τη διαφάνεια της εταιρικής πληροφόρησης. Επιπλέον οι νέες αναφορές βιωσιμότητας απαιτούν διασφάλιση και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών».

Από τη ρυθμιστική συμμόρφωση στη δημιουργία αξίας

Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου έδωσε έμφαση στη στρατηγική διάσταση της συνδεσιμότητας οικονομικών καταστάσεων και αναφορών βιωσιμότητας, αλλά και στις προτεραιότητες εποπτείας των ESMA (European Securities and Markets Authority) και SEC (Securities and Exchange Commission), των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εποπτικών αρχών, αντίστοιχα. Με συντονιστή τον κ. Βασίλη Τζίφα, Εταίρο, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, EY Ελλάδος, η συζήτηση φιλοξένησε την κυρία Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρο και Επικεφαλής για θέματα Εταιρικής Πληροφόρησης της ΕΥ Ελλάδος και της EY στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), την κυρία Σοφία Καλομενίδου, Εταίρο, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κεφαλαιαγορών στην περιοχή CESA, την κυρία Νατάσσα Στάμου, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και τον κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η σημασία της συνδεσιμότητας (connectivity) ως θεμελιώδους αρχής των σύγχρονων εταιρικών αναφορών, για τη διασφάλιση της πληρότητας και της συνοχής των πληροφοριών, μειώνοντας τον κίνδυνο επαναλήψεων, ασυνέπειας ή ελλείψεων στις ετήσιες εκθέσεις.

Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις, συζητήθηκε ότι οι εποπτικές αρχές εστιάζουν στις καταστάσεις ταμειακών ροών και στις γνωστοποιήσεις αναφορικά με κινδύνους ρευστότητας, καθώς και σε διαφανείς γνωστοποιήσεις σχετικά με παραδοχές και κρίσεις που εφαρμόστηκαν κατά την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, δεδομένου του ρευστού μακροοικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Αναφορικά με την κατάρτιση των καταστάσεων βιωσιμότητας βάσει του CSRD, οι εποπτικές αρχές, ειδικότερα στην Ευρώπη, δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και συστήματα εσωτερικού ελέγχου, όπως και στη σημασία της διενέργειας από τους εκδότες ενδελεχούς αξιολόγησης της ουσιαστικότητας (materiality), καθώς αυτό είναι κομβικό για τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν. Όσον αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας CSRD στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ότι το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί εντός των επόμενων βδομάδων.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, διενεργήθηκαν και ορισμένα polls, στα οποία συμμετείχαν τα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που παρευρέθηκαν σε αυτή. Το 61% των συμμετεχόντων χαρακτήρισαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές» τις επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2024, ενώ το 58% ανέδειξαν τη σημασία της συνδεσιμότητας μεταξύ χρηματοοικονομικών αναφορών και εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο του στρατηγικού μετασχηματισμού

Ακολούθησε η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, η οποία ανέδειξε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης στον επιχειρηματικό κόσμο. Η κυρία Κιάρα Κόντη, Εταίρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, παρουσίασε τη βιώσιμη ανάπτυξη, όχι απλώς ως κανονιστική υποχρέωση, αλλά ως βασικό μοχλό στρατηγικού μετασχηματισμού. Με επίκεντρο την Οδηγία CSRD, τη διπλή ουσιαστικότητα (double materiality) και τη διαλειτουργικότητα, ανέδειξε πώς οι αρχές ESG μπορούν να ενσωματωθούν στον πυρήνα της στρατηγικής των επιχειρήσεων, μετατρέποντας τη συμμόρφωση σε μοναδική ευκαιρία δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας. Παρουσιάστηκαν, επίσης, τόσο οι προκλήσεις της μετάβασης στα νέα πρότυπα, όσο και πρακτικές λύσεις για την εφαρμογή τους, με έμφαση στη διαφάνεια και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Ακολουθώντας και τη σταδιακή υποχρεωτική εφαρμογή της νέας Οδηγίας για εκθέσεις βιωσιμότητας ανάλογα με το μέγεθος των εταιρειών, οι επιχειρήσεις κινούνται σε διαφορετικές ταχύτητες όσον αφορά τον βαθμό ετοιμότητάς τους απέναντι στις νέες απαιτήσεις, με το 48% των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι οι οργανισμοί τους έχουν κάνει ορισμένα προκαταρκτικά βήματα, και το 19% ότι είναι πλήρως έτοιμοι για την εφαρμογή του CSRD. Ωστόσο, το 23% δήλωσαν πως δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ανάγκη για επιτάχυνση της προετοιμασίας ήταν κοινός τόπος της συζήτησης, ενώ, όπως τόνισε η κυρία Κόντη, η υιοθέτηση ESG κριτηρίων αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν επενδυτές, οι οποίοι αναζητούν διαφάνεια, και επιθυμούν να επενδύσουν σε βιώσιμες πρακτικές και στην εταιρική υπευθυνότητα.

Ο μετασχηματιστικός ρόλος των CFOs

Κατά την τρίτη και τελευταία ενότητα του συνεδρίου, ο κ. Παντελής Παύλου, Director, Χρηματοοικονομικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ΕΥ Κύπρου, μέλος του CESA Corporate Reporting, και η κυρία Γεωργία Καλπακλή, Senior Manager, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, EY Ελλάδος, μέλος του CESA Corporate Reporting, παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελίξεων στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – IFRS) για το 2024 και μεταγενέστερα, εστιάζοντας στη νέα προσέγγιση του προτύπου IFRS 18: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων, και σε άλλα σημαντικά έργα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Σε σχετική ερώτηση, το 85% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα την προετοιμασία για εφαρμογή του IFRS 18, ενώ μόνο το 3% δήλωσαν πως έχουν ήδη υλοποιήσει ένα σχέδιο προσαρμογής.

Παράλληλα, με κεντρικό άξονα την έρευνα της ΕΥ, The DNA of the Financial Controller, ο κ. Θεόφιλος Σιδηρόπουλος, Manager, Χρηματοοικονομικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, EY Ελλάδος, ανέδειξε τον συνεχώς εξελισσόμενο ρόλο των οικονομικών διευθυντών, ο οποίος πλέον υπερβαίνει την παραδοσιακή οικονομική διαχείριση, εξηγώντας τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενσωματώνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις στα στρατηγικά τους σχέδια.

Κλείνοντας, τονίστηκε ο ρόλος των διοικήσεων και εποπτικών οργάνων των εταιρειών, των επιτροπών ελέγχου, των ελεγκτών και των ρυθμιστικών αρχών, για την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα των εταιρικών αναφορών, αλλά και η νέα εποχή εταιρικής πληροφόρησης με έμφαση στη δημιουργία αξίας, που απαιτεί επένδυση σε χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία (όπως η AI), την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων μέσα στους οργανισμούς.