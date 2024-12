live-η-ομιλία-Μητσοτάκη-στη-Βουλή-για-το-νομοσχέδιο-που-καθορίζει-τον-κατώτατο-μισθό

Your browser does not support the audio element.

Υπάρχουν ζητήματα στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, είπε ο πρωθυπουργός – Χαρακτήρισε τολμηρή τομή στην αγορά εργασίας το νομοσχέδιο