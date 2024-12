mercosur:-Στην-Ουρουγουάη-η-φον-ντερ-Λάιεν-για-να-κλείσει-τη-Συμφωνία,-αλλά-δεν-είναι-τόσο-εύκολο…

Η φον ντερ Λάιεν έφτασε στην Ουρουγουάη την Πέμπτη για μια διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης, των τεσσάρων χωρών με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο.

«Η γραμμή τερματισμού της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur είναι ορατή. Ας δουλέψουμε, ας την περάσουμε», έγραψε στο Χ για τη συμφωνία, η οποία βρίσκεται στα σκαριά εδώ και πάνω από 20 χρόνια, συγκεκριμένα από το 1999.

Όμως τα σχέδιά της φαίνεται να κινδυνεύουν, αφού πηγές της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσαν την Πέμπτη ότι «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις» για να υπογράψει η Ρώμη τη συμφωνία, δίνοντας ενδεχομένως στους αρνητές στην Ευρώπη τη δύναμη να την εμποδίσουν.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξάγει ευκολότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα και φαρμακευτικά προϊόντα στη Νότια Αμερική.

Σε αντάλλαγμα, η Βραζιλία και οι γείτονές της θα μπορούν να πωλούν κρέας, ζάχαρη, ρύζι, μέλι, σόγια και άλλα προϊόντα στην Ευρώπη με λιγότερους περιορισμούς.

Η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ, με επικεφαλής τη Γερμανία και την Ισπανία, τάσσεται υπέρ.

Όμως, με την Ιταλία και την Πολωνία να αντιτίθενται και τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία να εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις, η Γαλλία φάνηκε να βρίσκεται κοντά στο να αποκτήσει τη μειοψηφία αποκλεισμού τουλάχιστον τεσσάρων χωρών που αντιπροσωπεύουν το 35% του πληθυσμού της ΕΕ, η οποία απαιτείται για να σταματήσει η προώθηση της συμφωνίας.

Touchdown in Latin America

The finish line of the EU-Mercosur agreement is in sight.

Let’s work, let’s cross it.

We have the chance to create a market of 700 million people.

The largest trade and investment partnership the world has ever seen.

Both regions will benefit.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 5, 2024