Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Ανησυχητική η κατάσταση μετά τις εξελίξεις στη Συρία – Στο μεταναστευτικό θα κριθεί η σχέση Ελλάδας – Τουρκίας

Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Ανησυχητική η κατάσταση στη Συρία – Όαση σταθερότητας η Ελλάδα

Your browser does not support the audio element.

«Υπάρχει τεράστια ανησυχία διότι αυτή τη στιγμή κατευθύνονται 350.000 άνθρωποι και μπορούν να γίνουν ένα εκατομμύριο μέσα σε 24 ώρες στα σύνορα της Τουρκίας» τόνισε