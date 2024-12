Η στρατηγική και το οπλοστάσιο της κυβέρνησης στη μάχη του προϋπολογισμού

Tο επιτελείο του κ. Μητσοτάκη προετοιμάζεται για τη συζήτηση στη Βουλή, που είναι, μία από τις κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες κάθε χρόνο.