Σκυλακάκης για την απόφαση του ΣτΕ για τον ΝΟΚ: Θα προβλεφθούν κίνητρα στον υπό εξέλιξη πολεοδομικό σχεδιασμό

«Θα αναλάβουμε πολλαπλές πρωτοβουλίες, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα τοπικής διαφθοράς, που συνδέονται με την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας», τονίζει ο υπουργός