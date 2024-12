Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση στη Βουλή για την ακρίβεια – Τα «γαλλικά» Γερουλάνου σε Θεοδωρικάκο

Ο Γερουλάνος πλησίασε στα υπουργικά έδρανα όπου είπε στον κ. Θεοδωρικάκο: «Είπες χοντρή μ… για τα ενοίκια» – Πως σχολιάζουν κύκλοι του υπ. Ανάπτυξης