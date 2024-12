Γεραπετρίτης για Σαμαρά: «Φενάκη η αντίληψη ότι τα προβλήματα θα λυθούν με πολεμικές ιαχές ή ακινησία»

Your browser does not support the audio element.

«Ο κύριος Σαμαράς θα αξιολογηθεί από τον ιστορικό του μέλλοντος – Η πολιτική που υπηρετώ είναι πολιτική που διαμορφώνεται υπό την κατεύθυνση του πρωθυπουργού»