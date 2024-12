Θ. Σκυλακάκης: «Δημόσια διαβούλευση για οικοδομικές άδειες που είναι σε εξέλιξη και επηρεάζονται από τον ΝΟΚ»

Your browser does not support the audio element.

«Θέλουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία για να ξέρουμε πώς θα παρέμβουμε, όταν βγει η απόφαση του ΣτΕ. Μην σπεύσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα», ανέφερε ο Υπουργός