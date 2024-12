Μητσοτάκης:-Δεν-βλέπω-προοπτική-για-ΑΟΖ-και-υφαλοκρηπίδα-με-την-Τουρκία

Your browser does not support the audio element.

Έχουμε διερευνήσει εάν υπάρχει η δυνατότητα να μπούμε στον πυρήνα της κεντρικής διαφωνίας που έχουμε με την Τουρκία που είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. Δε βλέπω προοπτική να γίνει αυτή η συζήτηση», είπε ο κ. Μητσοτάκης