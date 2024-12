Σταϊκούρας: «Πάνω από 600.000 οι μετακινήσεις στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Εντός δύο εβδομάδων θα λυθεί το πρόβλημα έκδοσης καρτών»

Your browser does not support the audio element.

«Το Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί καλά σε όρους ασφάλειας, απόστασης, προσέλευσης και μετακίνησης πληθυσμού, ήδη σε 11 μέρες» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας