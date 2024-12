Γεωργιάδης: Έτος τομή για το ΕΣΥ το 2025 – Θα δοθούν τριπλάσια χρήματα σε σχέση με το 2019

Your browser does not support the audio element.

«Η συνολική δαπάνη για την κτηριακή ανακαίνιση των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ μέσα στο 2025 είναι άνω των 500 εκατ. ευρώ»