Πιερρακάκης:-Μέσα-στο-2025-θα-δούμε-να-σπάει-ένα-ιστορικό-ταμπού,-με-σύμπραξη-κορυφαίων-ξένων-πανεπιστημίων-με-ελληνικά-δημόσια-ΑΕΙ

Your browser does not support the audio element.

«Έχει κατακτηθεί η σταθερότητα και αυτός ο προϋπολογισμός είναι η στέρεα βάση πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε πολλές και σημαντικές αλλαγές»