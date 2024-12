«Πόλεμος» στη Βουλή μεταξύ Κωνσταντοπούλου – Λαμπρούλη: «Κατεβείτε από το βήμα» – «Δεν ξέρετε την τύφλα σας»

Your browser does not support the audio element.

Διαβάστε ολόκληρο τον διάλογο της έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Λαμπρούλη στη Βουλή