Υπερψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού

Your browser does not support the audio element.

«Έχουμε πλήρη συναίσθηση της συγκυρίας και των ευθυνών που απορρέουν από αυτή παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις μας για τα εξοπλιστικά προγράμματα»