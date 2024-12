Απών από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ο Πολάκης: «Θα ψηφίσει με επιστολική ψήφο» λένε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

«Ανειλημμένες υποχρεώσεις του κ. Πολάκη με ασθενείς του τον υποχρεώνουν να ψηφίσει με επιστολική ψήφο στον προϋπολογισμό» σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου