Ο Μητσοτάκης σπάει την παράδοση στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό – Πού αναμένεται να εστιάσει στην ομιλία του

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να σκιαγραφήσει το πλαίσιο των κυβερνητικών επιδιώξεων για το 2025 και τις βάσεις που μπαίνουν για την διετία που θα ακολουθήσει