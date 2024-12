Υπερψηφίστηκε-ο-προϋπολογισμός-για-το-2025-με-159-ψήφους

Πολιτική 20:55, 15.12.2024 UPDATE: 21:21

Απών από την ψηφοφορία ο Αντώνης Σαμαράς – Με μεγάλη πλειοψηφία 258 υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη