Ε.Σ.Α.μεΑ.: Συνάντηση με Γεωργιάδη για τα αποτελέσματα της έρευνας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία

Your browser does not support the audio element.

Τη μεγάλη έρευνα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας παρέδωσε αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, στον υπουργό Υγείας