Η ΠτΔ επισκέφθηκε βιβλιοπωλείο στο Κουκάκι και αγόρασε βιβλία εν όψει των εορτών

Μέρος των εσόδων του βιβλιοπωλείου προσφέρονται για την υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης και εκμετάλλευσης, Οργανισμών και ΜΚΟ που δρουν στην Αθήνα