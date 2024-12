Μαρινάκης: «Κάναμε το εντελώς αντίθετο από αυτό που ζητούσε το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε επίσης σε ερωτήσεις για τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, το επίδομα ένστολων και τα ελληνοτουρκικά