Πώς προχωρά το πλάνο ανάπτυξης των Μy Market Local – Πού ανοίγουν τα επόμενα καταστήματα

Ακόμη μεγαλύτερη δυναμική αποκτούν οι επενδύσεις της ΜETRO ΑΕΒΕ στο franchise. Πώς προχωρούν τα σχέδια επέκτασης των Μy Market Local.

Με σταθερούς ρυθμούς κινούνται τα σχέδια της ΜETRO ΑΕΒΕ για επενδύσεις στο franchise, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους λιανεμπορικούς ομίλους της χώρας βλέπει πως παραμένει ζωντανό το ενδιαφέρον από πλευράς νέων επενδυτών.

Το στοίχημα άλλωστε της ΜETRO ΑΕΒΕ στο franchise παίρνει σάρκα και οστά μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου των My Μarket Local. Πρόκειται για ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης – γνωστών και ως σούπερ μάρκετ γειτονιάς – τα οποία ο όμιλος αναπτύσσει την τελευταία τριετία μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) και τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές.

Πού ανοίγουν νέα My Μarket Local

Σύμφωνα με πληροφορίες του -, αυτή τη στιγμή στο δίκτυο του ομίλου περιλαμβάνονται ήδη 38 καταστήματα My Μarket Local, εκ των οποίων τα 25 περίπου άνοιξαν μέσα στο 2024. Πολύ σύντομα, δε, το δίκτυο θα φτάσει τα 40 καταστήματα. Μέσα στον Ιανουάριο του 2025 αναμένεται να ανοίξει νέο My Μarket Local στην Αργυρούπολη Αττικής, ενώ προσεχώς αναμένεται να λειτουργήσει και ένα ακόμη κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν πέντε My Μarket Local, ενώ αυτό που σχεδιάζεται θα είναι το έκτο κατά σειρά. Μέχρι στιγμής, το μοντέλο των My Μarket Local αναπτύσσεται μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο My Μarket Local λειτούργησε πιλοτικά το 2021 στην Κυψέλη, ενώ η ουσιαστική ανάπτυξη του εγχειρήματος ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2022 κι έπειτα και δη τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα δε με πρόσφατη ενημέρωση από πλευράς ομίλου, η εταιρεία λαμβάνει 100 αιτήσεις ανά μήνα από ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ στόχος της ΜETRO ΑΕΒΕ είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 My Μarket Local σε όλη την επικράτεια. Το εν λόγω μοντέλο καταστημάτων μπορεί να έχει διευρυμένο ωράριο, με δυνατότητα λειτουργίας και τις Κυριακές.

Αναγνωρίζοντας μάλιστα την ανάγκη το δίκτυο των My Μarket Local να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, η ΜETRO ΑΕΒΕ προχώρησε τον περασμένο Αύγουστο στη σύσταση νέας εταιρείας. Ειδικότερα, στις 22 Αυγούστου 2024 γνωστοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ η ίδρυση της My Market Local Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ.

Ως κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ορίζεται το λιανικό εμπόριο σούπερ μάρκετ με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται το λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής, λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου, λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα, μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, καθώς και οι υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών κ.α.

Πώς λειτουργεί το μοντέλο franchise

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο των My Market, η αλυσίδα αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης επένδυσης. Ειδικότερα, ο επενδυτής που επιθυμεί να αναπτύξει ένα My Market Local θα υπογράψει σύμβαση δεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον 10 χρόνια. Ο απαιτούμενος χώρος πώλησης θα πρέπει να είναι ενιαίος και έκτασης από 120 έως 200 τμ ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος, ενώ ο χώρος που θα απαιτηθεί για την αποθήκη θα πρέπει να είναι από 50 έως 80 τμ.

Η συνολική αρχική εκταμίευση από τον συνεργάτη εκτιμάται εντός του εύρους των 85.000-105.000 ευρώ και σε αυτή περιλαμβάνεται μια αρχική επένδυση 25.000 ευρώ περίπου και ένα αρχικό εμπόρευμα 60.000-80.000 ευρώ.

Η διαμόρφωση του καταστήματος υπολογίζεται σε 90.000-120.000 ευρώ, την οποία την αναλαμβάνει η εταιρεία, όπως επίσης και τον εξοπλισμό 140.000-200.000 ευρώ. Το μηνιαίο δε μίσθωμα του συνεργάτη για τη χρήση του καταστήματος τοποθετείται εντός του εύρους των 2.500-3.200 ευρώ.

Παράλληλα, παρέχεται αρχική εκπαίδευση τόσο του franchisee όσο και του προσωπικού που θα απασχολήσει, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για συνεχή υποστήριξη του συνεργάτη από σύμβουλο σε θέματα franchise.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική, δρομολογεί επενδύσεις συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ στην τετραετία 2023-2026. Μόνο για το 2024 οι επενδύσεις ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω αυτών η METRO ΑΕΒΕ στοχεύει σε κύκλο εργασιών ύψους 1,650 δισ. ευρώ στο τέλος της φετινής χρονιάς, καθώς και σε περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας της.