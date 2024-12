Στην Κουμουνδούρου ο Κοτζιάς – Συναντήθηκε με τον Φάμελλο

Για μια «άκρως εποικοδομητική συζήτηση», κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ – Μοιράστηκαν «κοινές ανησυχίες και απόψεις»