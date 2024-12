Υπέρ της διακοπής χρηματοδότησης των «Σπαρτιατών» η Σία Αναγνωστοπούλου στη Βουλή

Η Νέα Αριστερά στηρίζει την τροπολογία για διακοπή χρηματοδότησης των «Σπαρτιατών» και υπογραμμίζει πως ο αγώνας ενάντια στον φασισμό είναι αδιάκοπος