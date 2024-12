Άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας

Υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν όλα τα κόμματα, πλην ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά