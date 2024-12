Αυτοί-είναι-οι-νικητές-των-greek-accounting-and-finance-awards

Οι άριστες εταιρείες και πρακτικές στον κλάδο της λογιστικής και της οικονομικής διοίκησης βρέθηκαν, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024, στο επίκεντρο της τελετής απονομής των Greek Accounting and Finance Awards 2024 powered by SOFTONE, την οποία διοργάνωσε η ethosEVENTS, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κύριος σκοπός της διοργάνωσης είναι να αναδείξει τον ρόλο των επαγγελματιών του κλάδου και τη συμβολή τους στην επιχειρηματική ανάπτυξη, μέσα στο εκάστοτε εγχώριο και διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι, να προβάλλει τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Η τελετή απονομής των Greek Accounting & Finance Awards – #graf24 πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Caravel και online μέσα από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της Ψηφιακής Πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Στη φετινή διοργάνωση απονεμήθηκαν τρεις τιμητικές διακρίσεις και συγκεκριμένα:

Την τιμητική διάκριση Leader of the Accounting Industry 2024 έλαβε ο κ. Θανάσης Σαφαρής, πρ. αν. προϊστάμενος ΔΕΑΦ Α’ ΑΑΔΕ, εισηγητής επαγγελματικών φορολογικών σεμιναρίων και εκπαιδευτής ΚΕΔΙΒΙΜ-ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ).

Την τιμητική διάκριση Leader of the Financial Industry 2024 έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Group CFO, ΔEΗ.

Η τιμητική διάκριση Honorary Distinction for the promotion of the global role of Shipping, Banking & Financial Executives 2024 απονεμήθηκε στην Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping και τον επικεφαλής της, κ. Γεώργιο Ξηραδάκη.

Τα κορυφαία βραβεία της διοργάνωσης απονεμήθηκαν στις παρακάτω εταιρείες:

Top Financial Consulting Firm 2024:

GOLD: BSS | Building Solid Success

Top Accounting IT Firm 2024:

GOLD: EMPIST

Top Corporate Financial Department 2024:

GOLD: AVE AE

Top Financial & Accounting Law Firm 2024:

GOLD: Σ. Σωτηριάδης – Κ. Λιδωρίκης και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων

Όλες τις εταιρείες που βραβεύθηκαν σε κάθε κατηγορία μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά εδώ

Στην τελετή απονομής κεντρική ομιλία παρέθεσε ο κ. Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλο “Global Economy, a big time paradigm shift”. Όπως ανέφερε:

«Τα μηνύματα της εκλογής Τραμπ είναι ότι, καθώς κινείται ανοδικά η Ασία, η Αμερική πρέπει να κάνει κάτι ριζοσπαστικό. Η πτώση των φόρων και η επιβολή δασμών βρίσκονται στην ατζέντα του. Μέχρι στιγμής, ήμασταν σε έναν κόσμο ελεύθερου εμπορίου, αυτή η εποχή τελειώνει». Επίσης, τόνισε: «Η τιμή του χρυσού ανεβαίνει, καθώς είναι ένα safe asset. Πολλές τράπεζες αναπτυσσόμενων χωρών αγοράζουν χρυσό. Με την επιβολή δασμών έρχεται ενδυνάμωση του δολαρίου, όλα τα αμερικανικά assets ενισχύονται. Οι χρηματοδότες του Τραμπ δεν πρόκειται να τον αφήσουν να επιβάλει οπουδήποτε δασμούς. Η Κίνα και οι εξαγωγές δεν βασίζονται στην Αμερική. Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο είναι ότι, παρότι έχουν μπει δασμοί στα κινεζικά προϊόντα, οι τιμές τους έχουν ακολουθήσει καθοδική πορεία. Όσον αφορά στο γεωπολιτικό σκέλος, η βασική αύξηση του εργατικού δυναμικού έγινε από όσους προέρχονται εκτός ΗΠΑ». Επεσήμανε ακόμη ότι: «Η παρακμή της Γερμανίας δεν είναι τωρινή».

Ο κ. Φίλιππος Ανδρέου, γενικός διευθυντής της SOFTONE PROSVASIS, ανέφερε στον χαιρετισμό του:

«Βραβεύουμε την αριστεία, την καινοτομία και τα επιτεύγματα στον τομέα των οικονομικών και της λογιστικής. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Ο κλάδος της λογιστικής προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες. Τα τελευταία χρόνια, ζούμε πρωτόγνωρες αλλαγές και προκλήσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τόσο του δημόσιου τομέα όσο και των επιχειρήσεων. Το mydata, η προσυμπλήρωση δηλώσεων, η διασύνδεση των POS, η ψηφιακή κάρτα είναι κάποια από αυτά. Εσχάτως, ανακοινώθηκε το ψηφιακό πελατολόγιο, κάτι νέο, που προστίθεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και αφορά και τα λογιστικά γραφεία. Πρέπει έγκαιρα να ανταποκρινόμαστε, ώστε να βοηθάμε τους πελάτες μας. Εμείς, όλα αυτά τα 20 χρόνια, ασχολούμαστε με σοβαρότητα, και καθημερινά, με όλους εσάς και τους πελάτες σας. Βοηθάμε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό και των πελατών σας. Με το SOFTONE GO, το CLOUD ΕΡΓΑΝΗ».

Ο κ. Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, CEO της SOFTONE IMPACT, κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε στη θέση της εταιρείας ως έναν από τους μεγαλύτερους Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα. Εστίασε σε δύο βασικές λύσεις που παρέχει η SOFTONE IMPACT: το SOFTONE IMPACT EINVOICING και το SOFTONE IMPACT myDATA.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το EINVOICING προσφέρει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης όλων των παραστατικών (παραστατικά B2G, τιμολόγια B2B, αποδείξεις B2C και τώρα τα ψηφιακά δελτία αποστολής) μέσα από ένα ενιαίο, ασφαλές cloud περιβάλλον ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την αυτόματη αποστολή τους στη myDATA. Παράλληλα, τόνισε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της λύσης είναι η απρόσκοπτη διασύνδεση με οποιοδήποτε ERP και εμπορολογιστικό σύστημα.

Αναφερόμενος στο SOFTONE IMPACT myDATA, εξήγησε ότι η λύση εστιάζει στη διαχείριση των εσόδων και των εξόδων των επιχειρήσεων, επιτυγχάνοντας τον πλήρη μηδενισμό παραλείψεων ή αποκλίσεων κατά την καταγραφή και υποβολή των δεδομένων.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του ΟΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, αναφέροντας:

«Είναι σημαντικό σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο να ξεχωρίζεις. Οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία δεν είναι μόνο αναπόφευκτες, αλλά και καθοριστικές για τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε στην αγορά, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Όπου η συμμόρφωση με τις νέες φορολογικές διατάξεις αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση, αλλά και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος των λογιστών-φοροτεχνικών, προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε διαρκώς και να υπενθυμίζουμε ότι οι αλλαγές δεν πρέπει να γίνονται εις βάρος της αγοράς και της κοινότητας των λογιστών. Η ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις υποχρεώσεις μας. Ηλεκτρονικές πλατφόρμες καθιστούν τις διαδικασίες πιο διαφανείς, αλλά ταυτόχρονα πιο απαιτητικές. Αυτό κάναμε και στην περίπτωση του myData. Το ίδιο κάναμε και στις φορολογικές δηλώσεις. Δώσαμε κι εκεί τη λύση μας. Την είχαμε αναλύσει την πρότασή μας στον ίδιο τον πρωθυπουργό και μας άκουσε. Η λύση περιλάμβανε και ποινές για τις διοικήσεις φορέων που καθυστερούν την αποστολή στοιχείων. Πολλοί από αυτούς μας ψέγουν, αλλά ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του».

Η Δρ. Αλεξία Κουκκουλλή, δικηγόρος Ελλάδος & Κύπρου, διαιτήτρια, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια & εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, διευθύνουσα εταίρος, A.C. Couccoullis & Associates, στην ομιλία της, με θέμα «Accountants and Lawyers: Συνεργασία που προσδίδει υπεραξία», είπε:

«Η συνεργασία νομικών με ορκωτούς ελεγκτές και λογιστές θεωρείται αυτονόητη και είναι και καθημερινή. Στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο έντονες συνέργειες, οι οποίες όμως είναι αναγκαίες. Στην εποχή μας, οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αδιάκοπες αλλαγές και υψηλές απαιτήσεις. Οι φορολογικές και νομικές ρυθμίσεις γίνονται όλο και πιο αυστηρές, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές ζητούν διαφάνεια και συμμόρφωση. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν, πλέον, να στηρίζονται σε παραδοσιακές προσεγγίσεις. Χρειάζονται εξειδικευμένες στρατηγικές, που να συνδυάζουν διαφορετικές επαγγελματικές δεξιότητες. Εδώ ακριβώς εισέρχεται και ο κρίσιμος ρόλος της συνέργειας μεταξύ λογιστών και δικηγόρων. Η συνεργασία μας είναι απαραίτητη όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αλλά και για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να ευημερήσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Ο κ. Λάμπρος Μπέλεσης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Οικονομολόγων (ΠΑΕΛΟ), αφού συνεχάρη τους βραβευθέντες, τόνισε τη στήριξη θεσμών και φορέων με τις αιγίδες τους στα Greek Accounting & Finance Awards 2024 powered by SOFTONE. «Όταν δημιουργήθηκε η ΠΑΕΛΟ, στόχος μας ήταν γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να αναβαθμίσουμε το λογιστικό επάγγελμα. Πάντα λέμε “ναι” στα βραβεία και ειδικά φέτος, που είναι όλα οργανωμένα. Επειδή αναφέρθηκε και ο κ. Κόλλιας στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων, πρέπει να πω ότι πολλές παρατηρήσεις ήταν της ΠΑΕΛΟ» είπε στον χαιρετισμό του.

Ο κ. Μιχαήλ Πόλυγγερ, οικονομολόγος, λογιστής-φοροτεχνικός, πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών (ΛΣΑ), στέλεχος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ανέφερε:

«Τα βραβεία που απονέμονται σήμερα αφορούν τους πρώτους μεταξύ ίσων και θεωρώ πως όταν λέμε ότι βραβεύουμε έναν λογιστή, εννοούμε ότι βραβεύουμε ένα οικονομικό στέλεχος, ένα στέλεχος της ιδιωτικής οικονομίας που είναι και θεματοφύλακας κρατικών εσόδων. Θα ήθελα να προσθέσω σε όσα έχουν ήδη λεχθεί ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή γενικώς ως πλανήτης, πόσο μάλλον και η χώρα μας, με το μέγεθός της και με τα δεινά τα οποία έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι που πρέπει να διανύσουμε, ο ρόλος μας είναι να δώσουμε στην αγορά και στις επιχειρήσεις να καταλάβουν ότι έχουν έναν σύμμαχο που δεν είναι μόνο σύμμαχος επιβίωσης, αλλά και σύμμαχος ανάπτυξης. Ο κλάδος μας πρέπει, πλέον, να απολαύσει αυτά για τα οποία, χρόνια, παλεύει, που αφορούν στην προσωπική υγεία του καθενός, αλλά και σε απολαβές που πρέπει να αντιστοιχούν στην προσφερόμενη υπηρεσία».