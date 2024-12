Ζαχαράκη: Δεν υφίσταται θέμα καθολικής απαγόρευσης του διαδικτύου για τα παιδιά – Έχουμε εθνική στρατηγική

Τα παιδιά περνούν κατά μέσο όρο σχεδόν 41 ώρες την εβδομάδα στο διαδίκτυο, αναφέρει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας