Παπαστεργίου-στο-skai.gr:-«Ίσως-πρέπει-να-χρησιμοποιήσουμε-την-Τεχνητή-Νοημοσύνη-για-καλύτερα-νομοσχέδια»

Your browser does not support the audio element.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Τι είπε για τα social media, τις κάμερες στους δρόμους, καθώς και τον προσωπικό αριθμό