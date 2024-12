Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΥΠΕΞ της Σερβίας – Στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Your browser does not support the audio element.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και η ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας