Κατακύρωση διαγωνισμών για την κατασκευή κτηριακών συγκροτημάτων, με απόφαση Κεφαλογιάννη

Your browser does not support the audio element.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ενέκρινε το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών και επιβεβαίωσε 14 διαγωνισμούς για ανέγερση κτηριακών συγκροτημάτων