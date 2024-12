Ο Μπάιντεν επιβεβαιώνει την παρουσία του στην ορκωμοσία του Τραμπ – «Δεν θα ακολουθήσω τα παιδιαρίσματα του Ρεπουμπλικάνου»

Ο Τραμπ δεν είχε παρευρεθεί στην ορκωμοσία του Μπάιντεν, σπάζοντας μια πολιτική παράδοση 150 χρόνων για την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στις ΗΠΑ