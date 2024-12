Μάριος Θεμιστοκλέους: Οι μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το ΕΣΥ τη νέα χρονιά

Your browser does not support the audio element.

Ο υφυπουργός Υγείας σημειώνει ότι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις αποτελεί η έγκαιρη έκδοση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων