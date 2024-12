Ποτε θα δουμε νεο James Bond;

Ο Τζέιμς Μποντ έχει αποφύγει περισσότερες από 4.000 σφαίρες. Πήδηξε από αεροπλάνο, έκανε σκι από έναν γκρεμό και γλίτωσε τον ευνουχισμό με ακτίνα λέιζερ. Tώρα βρίσκεται σε ένα νέο είδος κινδύνου.

Σχεδόν τρία χρόνια αφότου η Amazon απέκτησε το δικαίωμα να κυκλοφορεί ταινίες Bond μέσω της αγοράς 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Metro-Goldwyn-Mayer Studio, η σχέση μεταξύ της οικογένειας που επιβλέπει το franchise και του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει καταρρεύσει. Η φθίνουσα συνεργασία έχει καταργήσει κάθε βραχυπρόθεσμη ελπίδα για μια νέα ταινία του Μποντ – ένα μαύρο μάτι για τις φιλοδοξίες της Amazon στο Χόλιγουντ, αφού την εποχή της πώλησης της MGM, το franchise Bond αντιπροσώπευε σημαντικό μερίδιο των 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πλήρωσε η εταιρεία για την στούντιο.

Όσον αφορά το μέλλον του Μποντ, η δύναμη βρίσκεται στα χέρια της Μπάρμπαρα Μπρόκολι , η οποία κληρονόμησε τον έλεγχο από τον πατέρα της, Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι, και που επί 30 χρόνια αποφάσιζε πότε μια νέα ταινία Μποντ θα βγει στην παραγωγή. Έχει πει σε φίλους της ότι δεν εμπιστεύεται την Amazon με έναν χαρακτήρα που βοήθησε να μυθοποιηθεί μέσω της αφήγησης σε μεγάλη οθόνη και του ένστικτου της. Αυτό το φθινόπωρο, χαρακτήρισε την κατάσταση μιας νέας ταινίας με τρομερούς όρους – χωρίς σενάριο, χωρίς ιστορία και χωρίς νέο Μποντ.

Σε φίλους, η Μπρόκολι χαρακτήρισε τις σκέψεις της για το Amazon ως εξής: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι». Ένας εκπρόσωπος της Eon, της εταιρείας παραγωγής πίσω από τις ταινίες Bond, είπε ότι ο Broccoli και άλλα μέλη της οικογένειας δεν είχαν κανένα σχόλιο.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο: η Amazon χρειάζεται την Μπρόκολι για να τους δώσει ιδέες για μια νέα ταινία Μποντ, αλλά η Μπρόκολι δεν θέλει να κάνει μια νέα ταινία για τον Μποντ με την Amazon. Η αντιπαράθεση, λένε οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές του χάσματος, συνοψίζεται σε μια σύγκρουση μεταξύ του Χόλιγουντ του 20ου αιώνα των μεγάλων οθονών και των μεγάλων swings και μιας νέας βιομηχανίας ψυχαγωγίας που κυβερνάται από εταιρείες της Silicon Valley που βραβεύουν δεδομένα, αλγόριθμους και συνδρομές ροής.

Ο έλεγχος του Τζέιμς Μποντ από την οικογένεια Μπρόκολι έχει λίγες συγκρίσεις στο σύγχρονο Χόλιγουντ, όπου οι αγαπημένοι χαρακτήρες καταβροχθίζονται από ομίλους που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν σε οθόνες, ράφια παιχνιδιών και θεματικά πάρκα. Για δεκαετίες, τα στελέχη του στούντιο έψαχναν την ευκαιρία να κάνουν το ίδιο με τον Μποντ.

Η Μπρόκολι, 64 ετών, είχε ήδη απορρίψει τηλεοπτικές εκπομπές, βιντεοπαιχνίδια και τουλάχιστον ένα καζίνο, προτού η Amazon μπει στην εικόνα. Για μεγάλο μέρος της καριέρας της, η Μπρόκολι έκανε αυτές τις κινήσεις με τον θετό αδερφό της, τον 82χρονο Michael Wilson. Αναδείχθηκε πιο πρόσφατα ως ο κύριος διαχειριστής του Μποντ καθώς ο Γουίλσον πλησιάζει στη σύνταξη.

Για την Μπρόκολι και τον Γουίλσον, ο Μποντ είναι κάτι παραπάνω από ένας χαρακτήρας με 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων στο όνομά του. Είναι ένα προσοδοφόρο οικογενειακό κειμήλιο, που πρέπει να το χειρίζεσαι με προσοχή.

Στο πλατό, οι συνάδελφοι της Μπρόκολι λένε ότι αποπνέει μια αυθεντία σε όλα τα ακροβατικά, τις εκρήξεις και τους εγωισμούς. Προεδρεύει ως επικεφαλής μιας βρετανικής αυτοκρατορίας με δικούς της κανόνες (τίποτα ευαίσθητο δεν τοποθετείται στο -) και διασφαλίζει ότι τηρούνται οι βασικοί κανόνες της αφήγησης (ο Μποντ σπάνια πυροβολεί πρώτος).

Είναι μια δουλειά που την ανάγκασε να ξεπεράσει το παιχνίδι των συγχωνεύσεων και των ενοποιήσεων στούντιο στο παρελθόν. Λόγω του τρέχοντος αδιεξόδου, το franchise δεν έχει πλησιάσει την επόμενη δόση του από τότε που κυκλοφόρησε το “No Time to Die” το 2021, μετά από μια καθυστερημένη πρεμιέρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό είναι ασυνήθιστα μεγάλο για μια σειρά που κυκλοφορούσε τακτικά κάθε ή δύο χρόνια ξεκινώντας με το «Dr. Όχι» το 1962 και σπάνια έπαιρνε περισσότερα από τρία χρόνια άδεια—και είναι μια επικίνδυνη ηρεμία στο σημερινό πολυσύχναστο τοπίο ψυχαγωγίας.

Η Μπρόκολι έχει παραπονεθεί ότι η Amazon δεν είναι ένα καλό σπίτι για τον Μποντ, καθώς η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι πουλάει τα πάντα, από χαρτί υγείας έως ηλεκτρική σκούπα – μια προοπτική που τα στελέχη της Amazon θεωρούν άδικη. Αλλά δεδομένου ότι κάνει τις δημιουργικές εκκλήσεις που έρχονται πρώτα -σενάριο, κάστινγκ, ιστορία- η Μπρόκολι μπορεί να κρατήσει τον Μποντ όμηρο από την Amazon για όσο καιρό κρίνει κατάλληλο.

Με αυτόν τον τρόπο, παραθέτει ένα ρεφρέν που αποδίδεται στον πατέρα της, έναν κινηματογραφικό πράκτορα που πουλούσε πιστολάκια μαλλιών προτού εξασφαλίσει τα δικαιώματα να διασκευάσει τα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ. «Μην έχετε προσωρινούς ανθρώπους να παίρνουν μόνιμες αποφάσεις».

Το όνομα μου είναι Μποντ

Albert R. Broccoli

Λίγες συμφωνίες θα μπορούσαν να είχαν συγχωνεύσει το παλιό Χόλιγουντ με το νέο, όπως το δέσιμο MGM-Amazon. Τοποθέτησε ένα στούντιο περισσότερο γνωστό για τα “Gone with the Wind” και “The Wizard of Oz” κάτω από την ίδια στέγη με μια υπηρεσία cloud computing.

Η Amazon πλήρωσε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια (εξαιρουμένου του χρέους) για την MGM, προσβλέποντας σε μια βιβλιοθήκη τίτλων για να εισέλθει στην υπηρεσία ροής της από το “Rocky” στο “Legally Blonde”. Ένα ακίνητο συγκεκριμένα ήταν να γίνει το κόσμημα του στέμματος σε μια αναπτυσσόμενη αυτοκρατορία ψυχαγωγίας: Ο Μποντ.

Η εστίαση της εταιρείας στην τεχνολογία επικεντρώθηκε στο franchise μόλις ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη συγχώνευση. Ορισμένα στελέχη της MGM ανησυχούσαν ότι ο Bond και άλλοι τίτλοι θα λάμβαναν λανσαρίσματα στο σπίτι σε μια εποχή ανοδικών υπηρεσιών ροής όπως το Amazon Prime Video.

Πριν συμφωνήσει , η MGM βεβαιώθηκε ότι η Amazon είχε δεσμευτεί να κυκλοφορήσει τον Μποντ στη μεγάλη οθόνη, ένα κρίσιμο σημείο για την Μπρόκολι, η οποία περίμενε 18 μήνες lockdown για τον Covid-19 για να παίξει το «No Time to Die» στους κινηματογράφους. Η Amazon έχει παραμείνει σταθερή στη δέσμευσή της να κυκλοφορήσει τον Μποντ στους κινηματογράφους, σε περίπτωση που βγει μια νέα ταινία.

Είχαν ενημερωθεί για τη συμφωνία πριν ανακοινωθεί. Η Μπρόκολι είχε επιφυλάξεις, αλλά δεν ήθελε να περιπλέξει αυτό που πολλοί στο Χόλιγουντ θεωρούσαν ως μια τεράστια πληρωμή για τους ιδιοκτήτες της MGM—συν, αυτή και η οικογένειά της θα είχαν τον τελευταίο λόγο για όλα τα δημιουργικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ποιος υποδύεται τον Μποντ.

Ο Mike Hopkins , ο οποίος επιβλέπει την επιχείρηση Prime Video της Amazon, είπε στους συνεργάτες πριν από την πώληση ότι ήταν αισιόδοξος ότι η εταιρεία θα μπορούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Broccoli και να την πείσει να τους επιτρέψει να κάνουν περισσότερα με το franchise.

Πριν κλείσει η αγορά, τα στελέχη της Amazon εξέτασαν μεταξύ τους πώς θα μπορούσε να συνδεθεί ο Bond στη μηχανή τους. Θα παρήγαγε η Amazon μια τηλεοπτική εκπομπή James Bond για την υπηρεσία Prime Video της; Τι γίνεται με ένα spinoff του Moneypenny; Ή ένα τηλεοπτικό spinoff με επίκεντρο ένα θηλυκό 007;

Η απάντηση της Μπροκολι σε τέτοιο ενθουσιασμό, είπε ένας φίλος, είναι συχνά η ίδια: Διάβασες το συμβόλαιο;

Ο Χόπκινς ανέθεσε το λεπτό καθήκον της διαχείρισης της σχέσης σε ένα από τα κορυφαία στελέχη του στον τομέα της ψυχαγωγίας, την Τζένιφερ Σάλκε, πρώην στέλεχος της NBCUniversal που διευθύνει τα στούντιο της Amazon από το 2018.

Η Μπροκολι εκνευρίστηκε σε μια πρώτη συνάντηση όταν η Σάλκε αναφέρθηκε στον Τζέιμς Μποντ με μια τρομακτική λέξη: «περιεχόμενο». Η χρησιμοποίηση ενός τόσο στείρου όρου, σκέφτηκε ένας φίλος, ήταν σαν «θάνατος» για το Μπρόκολι.

Ήταν επίσης αντίθετο με την προσέγγιση της Μπρόκολι, η οποία είπε ότι αναμειγνύει το ένστικτο με έναν υγιή βαθμό κινδύνου – χωρίς καμία πιο κρίσιμη απόφαση από το να καθορίσει ποιος θα παίξει τον Μποντ. Ο Ντάνιελ Κρεγκ, για παράδειγμα, ήταν σχετικά άγνωστος όταν πήρε τον ρόλο, ξεκινώντας από το «Casino Royale» του 2006. Η απόφαση, είπε, είναι τόσο σοβαρή όσο και η επιλογή του συζύγου.

Πρώην στελέχη της Amazon επέκριναν την προσέγγιση της εταιρείας στην ανάπτυξη, λέγοντας ότι βασίζεται υπερβολικά στον υπολογισμό του κινδύνου – με βάση παράγοντες όπως η προηγούμενη απόδοση ενός ηθοποιού ή τι έχουν κάνει παρόμοιοι τίτλοι στην αγορά. Η ιδέα της επιλογής ενός άγνωστου σε πρωταγωνιστικό ρόλο όπως ο Μποντ είναι δύσκολο να την φανταστεί κανείς στην Amazon, είπαν.

Παρά τα όνειρά τους για spinoffs και επανασχεδιασμούς του Bond, τα στελέχη της Amazon ήταν πιο ξεκάθαρα μετά το κλείσιμο της συμφωνίας MGM ότι οποιεσδήποτε τέτοιες ιδέες θα απαιτούσαν την ευλογία της Μπρόκολι.

Σε μια συνάντηση τον Μάιο του 2022, εβδομάδες μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, τα στελέχη κυκλοφόρησαν ένα σημείωμα 10,5 σελίδων που απαριθμούσε ιδέες για νέες εκπομπές και ταινίες με βάση τους τίτλους στη βιβλιοθήκη MGM που απέκτησαν πρόσφατα.

Ο στόχος ήταν να «μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες περιεχομένου που παρουσιάζονται από την MGM και την απόκτηση βιβλιοθήκης MGM», ανέφερε το σημείωμα. Δίπλα στο Bond, όλο το σημείωμα που αναφέρεται ως κατάσταση ήταν “TBD”.«Σε αναμονή εν αναμονή μεγαλύτερων συζητήσεων», έγραφε.

Το αύριο δεν πεθαίνει ποτέ

Από τότε που ανέλαβαν την επιχείρηση Bond τη δεκαετία του 1990, ο Broccoli και ο Wilson έχουν συνηθίσει στο απαλό άγγιγμα και τον σεβασμό που καθόριζε το σύστημα στούντιο της παλιάς σχολής.

Όταν τηλεφώνησαν, οι επικεφαλής του στούντιο μπήκαν στη γραμμή — στην περίπτωση της MGM, αυτοί ήταν ο Μάικ Ντελούκα και η Πάμελα Άμπντι , δύο βετεράνοι στελέχη ευρέως γνωστοί ως μερικοί από τους πιο φιλικούς σκηνοθέτες στη βιομηχανία. Η Μπρόκολι είπε στους φίλους της ότι ήταν αναστατωμένη όταν το δίδυμο έφυγε μετά την πώληση.

Ο Wilson, ο θετός αδερφός της, έχει παραπονεθεί σε φίλους ότι δεν μπορούσε να συναντήσει κανέναν στο Amazon πάνω από το “L6”, τον εσωτερικό χαρακτηρισμό για έναν ανώτερο ρόλο που είναι ωστόσο έξι σκαλοπάτια κάτω από τον διευθύνοντα σύμβουλο Andy Jassy , ​​έναν L12. Πρόσωπο κοντά στην εταιρεία είπε ότι ο Wilson έχει συναντηθεί με αρκετούς ανώτερους ηγέτες.

Η Amazon πιο πρόσφατα ζήτησε τη βοήθεια ενός άλλου στελέχους παραγωγής, της Courtenay Valenti, ο οποίος είναι πλέον γνωστός ως ο «ψιθυριστής της Barbara» στο Amazon. Εκτός από το ότι έχει ένα υπόβαθρο στην ανάπτυξη ταινιών, η Valenti είναι η ίδια μια γέφυρα μεταξύ του παλιού Χόλιγουντ και του νέου. Ο πατέρας της, Τζακ Βαλέντι, ήταν επικεφαλής της Ένωσης Κινηματογράφου της Αμερικής μεταξύ 1966 και 2004.

Ήταν επίσης σύγχρονη του πατέρα της Barbara, Cubby Broccoli, ο οποίος μετέτρεψε τον Bond σε παγκόσμιο φαινόμενο και πέθανε το 1996.

Για τη Barbara Broccoli, η κληρονομιά του Bond έχει περιγραφεί ως «το κατάστημα του πατέρα της».

Ήταν 2 ετών όταν ο «Δρ. Όχι» που άνοιξε στο Λονδίνο δύο εβδομάδες πριν η κρίση των πυραύλων της Κούβας μετατρέψει τα κατορθώματα του Μποντ στην οθόνη σε μια κινηματογραφική αντανάκλαση γεγονότων του πραγματικού κόσμου. Στις ΗΠΑ, η γοητεία και η φασαρία του Μποντ θύμισε τον νέο πρόεδρο, Τζον Φ. Κένεντι, του οποίου η υποστήριξη των μυθιστορημάτων του Φλέμινγκ είχε ήδη εκτοξεύσει τις πωλήσεις τους στα ύψη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βρετανοί θαυμαστές είδαν στον Μποντ ένα έμβλημα της παλαιάς αυτοκρατορίας της χώρας τους.

«Επεκτείναμε την καλύτερη ώρα της Βρετανίας πάνω από εξήντα χρόνια εξαιτίας του», είπε ο Μπρόκολι σε μια βιογραφία του Φλέμινγκ που δημοσιεύτηκε νωρίτερα φέτος από τον Νίκολας Σαίξπηρ.

Η οικονομία του Bond αναπτύχθηκε, με κρέμα ξυρίσματος Bond, οδοντόκρεμα και ακόμη και εσώρουχα για τις γυναίκες θαυμάστριες που ήθελαν να «γίνουν κατάλληλες για τον James Bond».

Η Μπρόκολι άρχισε να εργάζεται στις ταινίες ως έφηβη, και αυτή και ο θετός αδερφός της προήδρευσαν σε μια μεγάλη επιτυχία, ξεκινώντας με το ντεμπούτο του Πιρς Μπρόσναν στο «GoldenEye» του 1995 και συνεχίζοντας μέχρι τη σειρά πέντε ταινιών του Κρεγκ. Το 2012, το «Skyfall» έγινε η πρώτη —και είναι ακόμα η μοναδική— ταινία Bond που συγκέντρωσε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Αυτό το πέρασμα της δάδας έφερε μαζί του κάποιες διαφωνίες σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Για τους συνεργάτες, ο Γκρεγκ Γουίλσον φάνηκε να είναι πιο συμπονετικός στις εκκλήσεις για ενημέρωση του Μποντ, έναν ρόλο που μέχρι στιγμής έχει καλυφθεί από λευκούς άνδρες ηθοποιούς.

Κάποιοι λένε ότι ένα έγχρωμο άτομο με το σμόκιν του Μποντ θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τη μεταβαλλόμενη δημογραφία του Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμη και να γνέφει στην άσχημη ιστορία του αποικισμού. Πηγαίνετε ένα βήμα παραπέρα, λένε άλλοι, και ρίξτε μια γυναίκα ή έναν γκέι.

Η Μπρόκολι έχει πει σε φίλους της ότι δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να κάνει κάστινγκ σε έναν μη λευκό ή ομοφυλόφιλο ηθοποιό, αλλά πιστεύει ότι τον Μποντ πρέπει πάντα να τον παίζει ένας άντρας και να τον παίζει πάντα ένας Βρετανός.

Σε έναν κόσμο όπου το 1% έχει περισσότερη δύναμη από ποτέ, κάποιοι έχουν προτείνει, ένας ανιθαγενής δισεκατομμυριούχος αυταρχικός μπορεί να φαίνεται η προφανής επιλογή για έναν κακό του Μποντ.

Η απάντηση του Μπρόκολι σε τέτοιες προτάσεις: Ήμουν εκεί, το έκανα. Πρόσφατοι κακοί περιλαμβάνουν έναν πλούσιο τραπεζίτη σε τρομοκρατικές ομάδες που κλαίει αίμα από το ένα μάτι (“Casino Royale”, 2006). μια πλούσια κληρονόμος πετρελαίου («The World Is Not Enough», 1999)· και ένας πλούσιος μεγιστάνας του οποίου η παγκόσμια αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνει ένα δορυφορικό δίκτυο («Tomorrow Never Dies», 1997). Αυτό το τελευταίο εμφανίστηκε πιο πρόσφατα όταν της προσφέρεται έμπνευση από τον πραγματικό κόσμο. «Έλον Μασκ;» είπε σε μια φίλη. «Το έκανα το 1997».

Έχουμε όλο τον χρόνο στον κόσμο

Στα σχεδόν τρία χρόνια από το κλείσιμο της συμφωνίας, η Amazon δημιούργησε ένα προϊόν που σχετίζεται με τον Bond: ένα ριάλιτι, «007: Road to a Million», που περιλαμβάνει ομάδες που ανταγωνίζονται σε προκλήσεις με θέμα την κατασκοπεία. (Η Broccoli έχει δουλέψει με την Amazon σε έργα που δεν είναι Bond, συμπεριλαμβανομένου του δράματος “Till” και μιας προσεχούς ενημέρωσης στο “Chitty Chitty Bang Bang.”) Το ριάλιτι Bond ήταν σε ανάπτυξη πριν από την πώληση της MGM στην Amazon, με την υποστήριξη του Broccoli.

Ηθελε μια πλήρη ώθηση μάρκετινγκ, με διαφημιστικές πινακίδες και τηλεοπτικές διαφημίσεις του είδους που λαμβάνει συνήθως μια ταινία του Μποντ. Στο Amazon, ο αλγόριθμος κάνει συχνά τη δουλειά, εμφανίζοντας εκπομπές στους χρήστες Prime με βάση τις συνήθειες προβολής τους.

Τα στελέχη της Amazon έχουν καταλάβει ότι η πρώτη σεζόν της σειράς έχασε σημαντικό μερίδιο θεατών μετά από έξι λεπτά. Το μεγαλύτερο κύμα προσοχής ήρθε όταν ο οικοδεσπότης του, ο ηθοποιός του «Succession», Μπράιαν Κοξ, παραδέχτηκε σε μια συνέντευξη ότι θα συμφωνούσε να κάνει το σόου επειδή νόμιζε λανθασμένα ότι υπέγραφε για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Ωστόσο, οι εργασίες για τη δεύτερη σεζόν έχουν ξεκινήσει. Και χωρίς σαφή κατεύθυνση της στρατηγικής της ταινίας Bond, η παράσταση έχει γίνει χώρος συζήτησης στο Amazon σχετικά με τη θέση του χαρακτήρα στον ευρύτερο κόσμο και εάν η αξιοποίηση ενός επικίνδυνα βίαιου, γυναικείου μυστικού πράκτορα είναι ό,τι καλύτερο για την κοινωνία σήμερα.

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης της εταιρείας για τη δεύτερη σεζόν, μια υπάλληλος της Amazon παραδέχτηκε τους δικούς της ενδοιασμούς. «Πρέπει να είμαι ειλικρινής», είπε. «Δεν νομίζω ότι ο Τζέιμς Μποντ είναι ήρωας».

Το δωμάτιο σώπασε.

Η Μπροκολι έχει πάρει το χρόνο της στο παρελθόν. Υπήρξε μια εξαετία μεταξύ του “Licence to Kill” του 1989 και του “GoldenEye”, καθώς η οικογένεια ανακάλυψε ποιος θα έπαιζε τον Bond μετά τον Timothy Dalton και τι θα συνεπάγονταν οι περιπέτειές του στη μεταψυχροπολεμική εποχή.