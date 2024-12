Παντρεύτηκε ο Σωκράτης Φάμελλος – Στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο γάμος

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πάντρεψε ο Στέλιος Αγγελούδης – Σε κλειστό κύκλο ο γάμος – Ποια είναι η σύζυγος του κ. Φάμελλου