Αναρτήθηκε το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας

Your browser does not support the audio element.

Προλογίζοντας την έκδοση του 2025, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τον ενεργητικό ρόλο που οφείλει να αναλάβει η Ελλάδα