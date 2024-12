Απάντηση της Κύπρου στα περί συμφωνίας Τουρκίας – Συρίας για ΑΟΖ: «Θα λάβουμε τα διαθέσιμα μέτρα»

Your browser does not support the audio element.

Και η Κύπρος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα