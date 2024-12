Κάλαντα από την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και την Προεδρική Φρουρά στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και η Προεδρική Φρουρά έψαλαν τα κάλαντα Χριστουγέννων στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου