«Καμπανάκι» από Κικίλια: «Μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς λόγω της κακοκαιρίας τις ημέρες των Χριστουγέννων»

Your browser does not support the audio element.

«Όλοι οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για χιονοπτώσεις ακόμα και σε ημιορεινές περιοχές» επεσήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και ΠΟλιτικής Προστασίας