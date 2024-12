ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες κατά του παράνομου συμφώνου Τουρκίας – Συρίας

Για «εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που συναφθεί ένα τέτοιο σύμφωνο μεταξύ των δύο χωρών