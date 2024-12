Τα «γκάζια» στους υπουργούς και η σύσταση για αποφυγή υπερβολών

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ήταν μια ευκαιρία για μια συνοπτική αποτίμηση της χρονιάς και μια πρώτη ανάλυση των προτεραιοτήτων για το 2025