Τους λόγους για τους οποίους ο δολοφόνος του Μαγδεμβούργου, που αιματοκύλησε τη χριστουγεννιάτικη αγορά, δεν ταιριάζει με το προφίλ των κοινών τρομοκρατών, εξηγεί ο ειδικός σε θέματα του Ισλάμ, Αμπντέλ Σαμάντ στο γερμανικό περιοδικό Focus.

Ο ειδικός μίλησε για τις ιδιαιτερότητες του 50χρονου Σαουδάραβα ψυχιάτρου, Ταλέμπ Α., που σκόρπισε τον φόβο και τον θάνατο στην πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ την περασμένη Παρασκευή.

Μία περίεργη «μετάλλαξη» της τρομοκρατίας

Πολλοί θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι έχουν αντιμετωπίσει κρίση ταυτότητας ύστερα από την άφιξή τους στη Γερμανία. Ωστόσο, ο Ταλέμπ Α. έχει πλέον προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για τις ωμές θεωρίες του, λέει ο ειδικός.

Η επίθεση στο Μαγδεμβούργο φαίνεται να είναι μια περίεργη μετάλλαξη της τρομοκρατίας: ένας ψυχίατρος από μια ισλαμική χώρα που φαίνεται να είναι και ο ίδιος ψυχικά διαταραγμένος, μισεί το Ισλάμ και τον Ισλαμισμό, αλλά επιβαίνοντας σε όχημα, πατάει γκάζι, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους σε χριστουγεννιάτικη αγορά.

Αυτά τα γεγονότα δυσκολεύουν πολλούς Γερμανούς να κατανοήσουν αυτή την πράξη.

Εάν ο κόσμος φοβόταν μέχρι τώρα τους ισλαμιστές, τώρα θα πρέπει να φοβάται και τους επικριτές του Ισλάμ;

Το ριζοσπαστικό προφίλ του 50χρονου δράστη

Για να κατανοήσουμε την τρομοκρατική πράξη του Σαουδάραβα γιατρού, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στην πατρίδα του.

Ο Ταλέμπ Α. μεγάλωσε στην πόλη al-Hofuf στην ανατολική Σαουδική Αραβία τη δεκαετία του 1970 και του ’80, σε μια εποχή που κυριαρχούσε ο ουαχαμπισμός, η πιο αυστηρή ερμηνεία του σουνιτικού Ισλάμ. Ανήκει στη σιιτική μειονότητα, η οποία υπόκειται σε μαζική καταπίεση στη γενέτειρα του Ισλάμ.

Ο ουαχαμπισμός αποτελεί θρησκευτικό κίνημα ή κλάδο του σουνιτικού Ισλάμ. Έχει περιγραφεί ποικιλοτρόπως ως υπερσυντηρητικό, φονταμενταλιστικό, πουριτανικό, ισλαμικό μεταρρυθμιστικό κίνημα, με σκοπό την αποκατάσταση της καθαρής μονοθεϊστικής λατρείας από μελετητές και υποστηρικτές του, αλλά και ως εξτρεμιστικό ψευδοσουνιτικό κίνημα από τους αντιπάλους του.

Οι υποστηρικτές του κινήματος πάντως συχνά αντιτίθενται στον όρο «oυαχαμπισμός», θεωρώντας τον υποτιμητικό, και προτιμούν να αποκαλούνται Σαλαφιστές.

Ο Χαμέντ Αμπντέλ Σαμάντ, Γερμανοαιγύπτιος πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας του βιβλίου The Price of Freedom. A Warning to the West, ζει υπό αστυνομική προστασία τα τελευταία 11 χρόνια στην Ατμομηχανή της Ευρωζώνης λόγω του περιεχομένου των βιβλίων του, που επικρίνουν το Ισλάμ. Κατά συνέπεια, έχει βιώσει τι σημαίνει να μην ασπάζεσαι το Ισλάμ.

Οι άθεοι γίνονται ακόμη και εχθροί όλων των πιστών