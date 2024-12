Η τελευταία ανασκόπηση της χρονιάς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με δεσμεύσεις και ευχές για το νέο έτος

Your browser does not support the audio element.

Προτεραιότητές μας η υγεία, η εργασία, η παιδεία, η οικονομία, οι νέοι,η δικαιοσύνη, η στήριξη – Προχωράμε στο νέο έτος με την ίδια δέσμευση: να δουλεύουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα