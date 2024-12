Ρωμανός: «Θα συνεχίσω απρόσκοπτα και με προσήλωση τη σκληρή δουλειά, δίπλα στον πρωθυπουργό»

«Είμαι έτοιμος να ακούσω και να επικοινωνήσω σωστά τις ανάγκες των συμπολιτών μου, είτε ψηφίζουν ΝΔ είτε όχι», αναφέρει ο Νίκος Ρωμανός