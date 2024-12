Βουλή:-4-+-1-στιγμιότυπα-που-τάραξαν-τα-κοινοβουλευτικά-δρώμενα-το-2024

Your browser does not support the audio element.

Νομοσχέδια, επεισόδια που στιγμάτισαν τα κοινοβουλευτικά ήθη και η αποκαθήλωση του ΣΥΡΙΖΑ από το βάθρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «σημάδεψαν» το 2024