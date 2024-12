Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη: Η πρόοδος είναι πλέον ορατή – Ενωμένοι να κάνουμε τις ελπίδες, βεβαιότητες

Your browser does not support the audio element.

Υποδεχόμαστε, όμως, το 2025 με την αυτοπεποίθηση μιας χώρας που, παρά τα εμπόδια, κρατά το τιμόνι της στραμμένο στην πρόοδο